Украинская армия несет потери: за последние сутки солдаты России лишили ВСУ 400 военных на Донецком направлении. Совершено это с помощью авиации и огня артиллерии, заявило российское Минобороны.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наёмников"
Помимо этого, пострадала украинская боевая техника: уничтожены четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20
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