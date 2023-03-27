Украинская армия несет потери: за последние сутки солдаты России лишили ВСУ 400 военных на Донецком направлении. Совершено это с помощью авиации и огня артиллерии, заявило российское Минобороны.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наёмников"

Помимо этого, пострадала украинская боевая техника: уничтожены четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20