"Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон" не стремится найти компромисс в конфликте между Россией и Украиной, для них это не выгодно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Западные страны будут оттягивать мирное урегулирование, они, по словам представителя Кремля, «не разрешают Киеву даже думать» об этом.

Стоит напомнить, что американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал позицию США, заявив, что государство выступает против попыток заморозки боевых действий на Украине. Причина тому - официальный визит редседателя КНР Си Цзиньпина в Россию.