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  • Опубликована сегодня в 20:21

ВС РФ подходят к железной дороге, по которой ВСУ снабжают Артёмовск

Один из бойцов Группы Вагнера сообщил, что в скором времени российские войска доберутся до железной дороги, по которой украинские военные подвозят резервы в Артёмовск (Бахмут). Также стало известно, что по этой дороге Украина перебрасывает основные запасы в Часов Яр.

Очевидец Группы Вагнера подчеркнул, что железная дорога, по которой Киев перебрасывает резервы, находится на расстоянии 3 км.

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