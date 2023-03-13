Один из бойцов Группы Вагнера сообщил, что в скором времени российские войска доберутся до железной дороги, по которой украинские военные подвозят резервы в Артёмовск (Бахмут). Также стало известно, что по этой дороге Украина перебрасывает основные запасы в Часов Яр.

Очевидец Группы Вагнера подчеркнул, что железная дорога, по которой Киев перебрасывает резервы, находится на расстоянии 3 км.