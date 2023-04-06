Иван Волынкин стал новым послом РФ в Туркмении, сместив Александра Блохина, который занимал эту должность с 2011 года. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным, а документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Туркменистане"

Ранее Волынкин занимал должность директора консульского департамента МИД России, ее он получил в июне 2018 года.