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  • Опубликована сегодня в 13:31

Назначен новый посол России в Туркмении

Иван Волынкин стал новым послом РФ в Туркмении, сместив Александра Блохина, который занимал эту должность с 2011 года. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным, а документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Туркменистане"

Ранее Волынкин занимал должность директора консульского департамента МИД России, ее он получил в июне 2018 года.

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