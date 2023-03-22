В ходе переговоров, инициатором которых является Анкара, министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили самые насущные вопросы мирового общества: зерновую сделку, Сирию, Нагорный Карабах и другие не менее значимые направления. Такой информацией поделилось Министерство Обороны РФ.
Ранее Шойгу заявил, что спецоперация на Украине рано или поздно закончится мирным договором.
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