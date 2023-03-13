Россия не против продлить зерновую сделку, но только на 60 дней. Такая информация стала известна от замглавы российского МИД Сергея Вершинина. Напомним, что срок действия договора истекает 18 марта.
Ранее, 12 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на данный момент активно реализуется только украинская часть сделки. Что касается российского сельхозэкспорта, то его блокируют введенные западные санкции.
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При этом ранее в Кремле отказались комментировать информацию относительно приезда главы КНР.
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