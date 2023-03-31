Кабмин России одобрил ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года. Соответствующее решение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин станут сопредседателями оргкомитета по подготовке и проведению форума.