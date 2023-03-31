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  • Опубликована сегодня в 22:39

Утверждено проведение Форума будущих технологий

Кабмин России одобрил ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года. Соответствующее решение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин станут сопредседателями оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Мир

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Общество

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