«Россети» начнут работу в Херсонской области с 1 апреля

На территории Херсонской области с 1 апреля начнет работу компания "Россети", заявила администрация региона в своем Telegram-канале.
Также, стало известно, что Херсонская область стремится в ближайшее время к объединению с российской энергосистемой и началу полноценной работы в регионе отечественных компаний энергетики и ТЭК.
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