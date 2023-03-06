Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.03.2023 : 75,4728
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.03.2023 : 80,2353
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:54

«Россети» начнут работу в Херсонской области с 1 апреля

На территории Херсонской области с 1 апреля начнет работу компания "Россети", заявила администрация региона в своем Telegram-канале.

Также, стало известно, что Херсонская область стремится в ближайшее время к объединению с российской энергосистемой и началу полноценной работы в регионе отечественных компаний энергетики и ТЭК.

Мир

Эрдоган: президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Ранее президента средневосточной страны просили отложить планируемые голосования

Читать полностью

Работа Twitter дала сбой

Пользователи не могут зайти на сайт, в приложение или подключить сервер

Читать полностью

Общество

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

Новости