«Россети» начнут работу в Херсонской области с 1 апреля

На территории Херсонской области с 1 апреля начнет работу компания "Россети", заявила администрация региона в своем Telegram-канале.

Также, стало известно, что Херсонская область стремится в ближайшее время к объединению с российской энергосистемой и началу полноценной работы в регионе отечественных компаний энергетики и ТЭК.