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Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Фергане из-за плохой видимости
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  • Опубликована сегодня в 9:56

Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Фергане из-за плохой видимости

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Намангана, российский авиарейс RA1123 авиакомпании Red Wings из Махачкалы приземлился в аэропорту Фергана.

Самолет с 76 пассажирами на борту успешно приземлился в Фергане, и пассажиры будут доставлены в аэропорт Намангана наземным транспортом.

Обратный рейс RA1124 также будет выполняться из Фергана в связи с продолжающимися неблагоприятными условиями в аэропорту назначения.

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