Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Намангана, российский авиарейс RA1123 авиакомпании Red Wings из Махачкалы приземлился в аэропорту Фергана.
Самолет с 76 пассажирами на борту успешно приземлился в Фергане, и пассажиры будут доставлены в аэропорт Намангана наземным транспортом.
Обратный рейс RA1124 также будет выполняться из Фергана в связи с продолжающимися неблагоприятными условиями в аэропорту назначения.
Франция уверена, что поездка Зеленского в США обернулась катастрофой для Украины
Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты».
Западные СМИ встревожены решением Путина усилить ВМФ России
В распоряжение военных сил поступили смертоносные атомные подлодки.
Опровергнута популярная теория формирования жизни на Земле
Недавнее исследование, представленное международной командой ученых, опровергает теорию о том, что элементы, необходимые для формирования жизни, были доставлены на Землю астероидами и метеоритами.
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает исключение частных клиник из списка медицинских учреждений, где разрешено проводить аборты.