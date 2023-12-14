Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Фергане из-за плохой видимости

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Намангана, российский авиарейс RA1123 авиакомпании Red Wings из Махачкалы приземлился в аэропорту Фергана.

Самолет с 76 пассажирами на борту успешно приземлился в Фергане, и пассажиры будут доставлены в аэропорт Намангана наземным транспортом.

Обратный рейс RA1124 также будет выполняться из Фергана в связи с продолжающимися неблагоприятными условиями в аэропорту назначения.