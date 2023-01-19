Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил руководство НАТО, что проигрыш России на Украине может стоить миру началом ядерной войны.
По словам Медведева, на форуме в Давосе мировые лидеры пришли к выводу: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". Но им и в голову не могло прийти, что проигрыш России может означать начало нового витка противостояния, но уже с использованием ядерного оружия.
Известно, что встреча контактной группе по Украине пройдет на американской военной базе "Рамштайн" в Германии 20 января. На встречи страны НАТО рассчитывает принять решения о поставках на Украину тяжелого наступательного вооружения, в том числе танков и бронетранспортеров.
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