Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил руководство НАТО, что проигрыш России на Украине может стоить миру началом ядерной войны.

По словам Медведева, на форуме в Давосе мировые лидеры пришли к выводу: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". Но им и в голову не могло прийти, что проигрыш России может означать начало нового витка противостояния, но уже с использованием ядерного оружия.

Известно, что встреча контактной группе по Украине пройдет на американской военной базе "Рамштайн" в Германии 20 января. На встречи страны НАТО рассчитывает принять решения о поставках на Украину тяжелого наступательного вооружения, в том числе танков и бронетранспортеров.