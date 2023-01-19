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  • Опубликована сегодня в 11:13

Накануне встречи в "Рамштайне" Медведев заговорил об опасности начала ядерной войны

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил руководство НАТО, что проигрыш России на Украине может стоить миру началом ядерной войны.

По словам Медведева, на форуме в Давосе мировые лидеры пришли к выводу: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". Но им и в голову не могло прийти, что проигрыш России может означать начало нового витка противостояния, но уже с использованием ядерного оружия.

Известно, что встреча контактной группе по Украине пройдет на американской военной базе "Рамштайн" в Германии 20 января. На встречи страны НАТО рассчитывает принять решения о поставках на Украину тяжелого наступательного вооружения, в том числе танков и бронетранспортеров.

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