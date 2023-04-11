Израиль запретил посещение Храмовой горы евреям и туристам до конца мусульманского праздника Рамадан. Но мусульман эти ограничения не затрагивают. Решение о введении запрета было принято после совещания по вопросам безопасности, передает ТАСС.

Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху также поручил задействовать силове структуры для защиты молящихся у Западной стены и дорог, ведущих к ней, во время празднования Рамадана.

За последнюю неделю на Храмовую гору в общей сложности поднялись более 2,6 тысяч еврейских паломников.