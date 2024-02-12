Израильские военные провели операцию спецназа, освободив двух израильских заложников в городе Рафах и нанеся удар по этому южному населенному пункту.

В результате авиаударов, произведенных рано утром в понедельник, представители министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, сообщили о гибели 37 человек и о десятках раненых.

Жители, с которыми связалось агентство Reuters, рассказали о массовой панике в Рафахе, поскольку люди спали, когда начался взрыв. Некоторые опасались, что Израиль готовится к наземной атаке на город.

По словам местных жителей, в результате ударов, повреждения получили две мечети и несколько домов.

По информации израильских военных, совместная операция ЦАХАЛа, Шин Бет и специального полицейского подразделения в Рафахе привела к освобождению Фернандо Саймона Мармана, 60 лет, и Луи Хэра, 70 лет.



