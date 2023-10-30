Причины беспорядков в аэропорту Махачкалы, предстоящее совещание у президента РФ Владимира Путина по следам этих событий и День народного единства стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Относительно причин событий в Дагестане, заявлено, что:

"Вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом внешнего вмешательства, включая информационное воздействие".

Подчеркнуто, что некоторые недоброжелатели используют сложившуюся ситуацию для провокаций. Президент Путин активно работает над решением этой ситуации, получая подробные доклады от ФСБ, Росгвардии и главы республики Дагестан, сообщает ТАСС.

На 19:00 мск запланировано "важное и представительное совещание", на котором обсудят "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества". Глава государства выступит публично, а затем совещание перейдет в закрытый режим. В событии также примут участие премьер-министр Михаил Мишустин первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин глава МИД Сергей Лавров, а также руководители всех силовых ведомств.

По вопросу усиления напряженности в мире, Кремль поддерживает заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, предупреждающего о возможной эскалации конфликта со стороны Запада, которая может привести к прямому военному столкновению с Россией.

Относительно политики США, Кремль отмечает, что мнение американского специалиста Джеффри Сакса о провале политики США является лишь точкой зрения данного экономиста и не представляет собой официальное изменение позиции Запада. Основой для урегулирования отношений между США и Россией остаются предложения, выдвинутые Путиным до начала операции на Украине.

Относительно слухов о направлении срочников в пограничные войска, в Кремле не делают комментариев относительно утверждений военного корреспондента Александра Сладкова.

И наконец, события в аэропорту Махачкалы не повлияют на планы празднования Дня народного единства, так как это важный праздник, который будет отмечен.