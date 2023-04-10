Россия выходит на поставку ракетных двигателей РД-191 в Индию

Россия рассчитывает подписать контракт с Индией на поставку ракетных двигателей РД-191. Об этом заявили в "Роскосмосе".

"на данный момент мы обговариваем детали, характеристики и объем поставок. Надеемся, выйдем на контракт в ближайшей перспективе", - заявил первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

Напомним, РД-191 - это российский жидкостный ракетный двигатель, который разработан и производится компанией "НК-Роскосмос". Он был создан для применения в ракете-носителе "Ангара" и является одним из наиболее мощных двигателей в своем классе.

РД-191 имеет тягу около 200 тонн и использует кислород и керосин в качестве рабочих жидкостей. Он обеспечивает высокую удельную тягу, эффективность и надежность работы. Двигатель прошел многочисленные испытания и доказал свою эффективность и надежность.