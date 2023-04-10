Россия выходит на поставку ракетных двигателей РД-191 в Индию

Россия рассчитывает подписать контракт с Индией на поставку ракетных двигателей РД-191. Об этом заявили в "Роскосмосе".
"на данный момент мы обговариваем детали, характеристики и объем поставок. Надеемся, выйдем на контракт в ближайшей перспективе", - заявил первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.
Напомним, РД-191 - это российский жидкостный ракетный двигатель, который разработан и производится компанией "НК-Роскосмос". Он был создан для применения в ракете-носителе "Ангара" и является одним из наиболее мощных двигателей в своем классе.
РД-191 имеет тягу около 200 тонн и использует кислород и керосин в качестве рабочих жидкостей. Он обеспечивает высокую удельную тягу, эффективность и надежность работы. Двигатель прошел многочисленные испытания и доказал свою эффективность и надежность.
Калийные удобрения притормозили западные санкции против Белоруссии
Работа над санкциями против Белоруссии со стороны Европейского союза зашла в тупик из-за несогласия по поводу калийных удобрений. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Россия остается основным поставщиком нефти в Индию
Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию уже шесть месяцев подряд.
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.