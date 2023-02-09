Президент РФ Владимир Путин 10 февраля нанесёт рабочий визит Архангельской области, где посетит Устьянский лесопромышленный комплекс - извещает пресс-служба Кремля.

"В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли", - говорится в сообщении.