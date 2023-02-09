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  • Опубликована сегодня в 15:40

Путин совершит рабочую поездку в Архангельскую область 10 февраля

Президент РФ Владимир Путин 10 февраля нанесёт рабочий визит Архангельской области, где посетит Устьянский лесопромышленный комплекс - извещает пресс-служба Кремля.

"В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли", - говорится в сообщении.

Также, лидер России встретится с Александром Цыбульским, губернатором Архангельской области.

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