Президент РФ Владимир Путин 10 февраля нанесёт рабочий визит Архангельской области, где посетит Устьянский лесопромышленный комплекс - извещает пресс-служба Кремля.
"В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли", - говорится в сообщении.
Также, лидер России встретится с Александром Цыбульским, губернатором Архангельской области.
Американский военный эксперт отметил рост производства боеприпасов в России
НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ.
Российская артиллерия уничтожила стоянку бронетехники ВСУ вместе с боеприпасами под Херсоном
В результате удара уничтожены такие боеприпасы, как снаряды к гаубице M777 калибром 155 миллиметров.
Минкультуры назначило нового гендиректора Третьяковской галереи
Такую ответственную должность заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Она сместила Зельфиру Трегулову, которая занимала пост руководителя на протяжении 8 лет, с 2015 года.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.