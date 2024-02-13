Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина от дебатов.
Песков заявил, что россияне наблюдают за заявлениями и решениями президента каждый день. У главы государства очень плотный график, так как он живет в условиях очень напряженной президентской деятельности. Это обстоятельство заметно выделяет Владимира Путина от других кандидатов на пост президента.
Совет Федераций назначил выборы на 17 марта 2024 года. Сами выборы продлятся три дня: с 15 до 17. ЦИК РФ официально зарегистрировал четыре кандидата, которые будут участвовать в выборах президента в 2024 году: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Полтысячи тракторов заблокировали порт Антверпена
Фермеры требуют конкретных действий от правительства, ссылаясь на то, что все переговоры с ним пока ни к чему конкретному не привели.
Фирма беглого российского оппозиционера в Литве убыточна
Литовская фирма Digital Duck, которая ведёт сбор криптовалютных пожертвований в пользу оппозиции России, оказалась убыточной.
Владимир Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил о своей поддержке уникальным инновациям в отечественной медицине и выразил готовность к сотрудничеству с зарубежными партнерами в этой области.
Врач-токсиколог Водовозов рассказал, можно ли употреблять "кетчунез"
Сочетание здорового питания и бутербродов с майонезом и кетчупом не является страшным для здоровья, если соблюдать определенные условия, - утверждает токсиколог Алексей Водовозов.