Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина от дебатов.

Песков заявил, что россияне наблюдают за заявлениями и решениями президента каждый день. У главы государства очень плотный график, так как он живет в условиях очень напряженной президентской деятельности. Это обстоятельство заметно выделяет Владимира Путина от других кандидатов на пост президента.

Совет Федераций назначил выборы на 17 марта 2024 года. Сами выборы продлятся три дня: с 15 до 17. ЦИК РФ официально зарегистрировал четыре кандидата, которые будут участвовать в выборах президента в 2024 году: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.