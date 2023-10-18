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  • Опубликована сегодня в 17:30

Путин назвал трагедией удар по больнице в Газе

Президент России Владимир Путин ожидает, что последствия удара по больнице в Газе послужат сигналом либо к прекращению конфликта, либо к началу переговоров. Нападение на больницу Аль-Ахли в секторе Газа произошло накануне вечером, в результате чего погибло около 800 человек и еще сотни получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за инцидент на группировку "Исламский джихад".

По словам Даниэля Хагари, пресс-секретаря Армии обороны Израиля, взрыв в больнице в Газе стал результатом неудачного запуска ракеты группировкой. После проведения расследования Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.

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