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  • Опубликована сегодня в 18:44

Путин оценил работу силовиков в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в профессионализме и отваге правоохранительных органов, которые работают в новых регионах страны. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности РФ.

Кроме того, президент отметил, что федеральные ведомства и их центральные аппараты оказывают необходимую поддержку этим регионам и призвал усилить эти усилия.

Путин подчеркнул, что в условиях военного положения и сложной оперативной обстановке, основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов, которые работают профессионально и мужественно.

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