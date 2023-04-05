Президент России Владимир Путин выразил уверенность в профессионализме и отваге правоохранительных органов, которые работают в новых регионах страны. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности РФ.
Кроме того, президент отметил, что федеральные ведомства и их центральные аппараты оказывают необходимую поддержку этим регионам и призвал усилить эти усилия.
Путин подчеркнул, что в условиях военного положения и сложной оперативной обстановке, основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов, которые работают профессионально и мужественно.
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