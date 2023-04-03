Президент РФ Владимир Путин утвердил создание специального фонда, который будет заниматься предоставлением помощи семьям погибших бойцов и ветеранам, участвовавшим в специальной военной операции на Украине.

В соответствии с указом президента, Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" будет оказывать помощь и поддержку ветеранам боевых действий, а также членам семей бойцов, погибших в ходе выполнения боевых задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила в результате полученных ими ранений при выполнении боевых задач.

Фонд будет руководиться Анной Цивилевой, супругой губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, а председателем наблюдательного совета Фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.