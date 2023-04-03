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  • Опубликована сегодня в 14:57

Пушков: Американцы переоценили силы, их ждет расплата за гегемонизм

Американские сенаторы начинают осознавать, что все больше стран отказываются жить в мире, основанном на американских "правилах". Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, США переоценили свои силы, и неизбежна расплата за их примитивный гегемонизм.

"Так, одиозный американский политик Марко Рубио, который является сторонником санкций, беспокоится из-за решения Бразилии и Китая перейти на торговлю в национальных валютах, отказавшись от доллара", — написал Пушков в своем Telegram.

Он считает, что все больше стран становятся неинтересными для США и не хотят придерживаться их правил. Доктрина "мира, основанного на правилах", которую провозгласили США, находится в кризисе, из которого ей уже не выйти.

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