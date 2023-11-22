Портниха Аллы Пугачевой рассказала правду о состоянии здоровья певицы

Любовь Аксенова, любимая портниха Аллы Пугачевой, поделилась информацией о состоянии здоровья певицы, знаменитой хитом "Женщина, которая поет". В последнее время средства массовой информации часто обсуждают внешний вид и благосостояние Аллы Пугачевой после того, как она покинула Россию.

Дизайнер рассказала, что в последние годы Примадонна сталкивалась с невыносимой болью в правой ноге. Аксенова утверждает, что она не обсуждала личные проблемы с самой Пугачевой, так как была в курсе того, что звезда сама испытывает трудности.