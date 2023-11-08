Пугачёва записала три песни в Твери для личного пользования

Певица Алла Пугачева записала три песни для личного пользования по прибытии в Россию на тверской студии звукозаписи "Салам" 3 ноября. По словам основателя студии и звукорежиссера Игоря Лалетина, песни были записаны в личных целях, вероятно, предназначались для семьи, друзей и знакомых. Сообщается, что песни затрагивали темы любви и жизни. Эти записи не предназначены для публичного распространения.

Стоит отметить, что ассистентка Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила приезд певицы в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию, подчеркнув, что родство с иностранным агентом не является общепризнанным термином. Однако 6 ноября стало известно, что певица уехала из России в Латвию.