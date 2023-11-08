Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.11.2023 : 92,1973
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.11.2023 : 98,4403
Пугачёва записала три песни в Твери для личного пользования
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:29

Пугачёва записала три песни в Твери для личного пользования

Певица Алла Пугачева записала три песни для личного пользования по прибытии в Россию на тверской студии звукозаписи "Салам" 3 ноября. По словам основателя студии и звукорежиссера Игоря Лалетина, песни были записаны в личных целях, вероятно, предназначались для семьи, друзей и знакомых. Сообщается, что песни затрагивали темы любви и жизни. Эти записи не предназначены для публичного распространения.

Стоит отметить, что ассистентка Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила приезд певицы в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию, подчеркнув, что родство с иностранным агентом не является общепризнанным термином. Однако 6 ноября стало известно, что певица уехала из России в Латвию.

Мир

Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.

Читать полностью
ЕС намерен

ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России

Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Читать полностью

Общество

Иранские медики выявили приправу, которая способствует снижению уровня холестерина

Иранские медики выявили приправу, которая способствует снижению уровня холестерина

Иранские медики выявили приправу, которая способствует снижению уровня холестерина и помогает бороться с вшами, как сообщает доктор медицинских наук Дженнифер Молл в статье, опубликованной в журнале VeryWellHealth, исследуя результаты работ иранских ученых из Медицинского университета Исфахана, сообщает Красный Север.

Читать полностью
Физик Сергей Богачёв разъяснил таинственное поведение Солнца

Физик Сергей Богачёв разъяснил таинственное поведение Солнца

Физик Сергей Богачёв разъяснил таинственное поведение Солнца и подчеркнул, что процессы, происходящие на нашей звезде, оказываются гораздо более сложными, чем представляется обычно. Богачёв является главным научным сотрудником Института космических исследований Российской академии наук, доктором физико-математических наук, сообщает Правда.Ру.

Читать полностью

Новости