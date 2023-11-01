Певица Азиза объяснила, почему Пугачева скрывает свое местоположение

Певица Азиза объяснила, что Алла Пугачева держит свое местонахождение в секрете по соображениям безопасности.

"Алла Борисовна не раскрывает свое местонахождение, потому что это ее личное пространство. Она никому не позволяет вмешиваться, будь то журналисты или праздные зеваки. Как говорится, "каждый монах в своей келье" — объясняет Азиза.

Азиза считает, что Алла Пугачева установила вокруг себя личную границу, переступать которую она позволяет только своим самым близким родственникам, таким как муж, дети и самые преданные друзья. Она упомянула, что у Пугачевой было много друзей в России до ее эмиграции, но после ее переезда некоторые отвернулись от нее.