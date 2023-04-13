Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 81,6758
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 90,0035
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:51

Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР

На территории Псковской области прошла торжественная церемония награждения врачей, вернувшихся из двухмесячной командировки в Луганскую Народную Республику, где они проводили десятки сложных операций.

Среди медработников, получивших почетные грамоты губернатора региона Михаила Ведерникова - медсестры, онкологи, анестезиологи и инфекционисты, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил медицинских работников региона за спасение жизни и сохранение здоровья граждан РФ на территории Луганской Народной Республики. Торжественное мероприятие прошло в четверг в правительстве области"

Губренатор также отметил, что было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях". Медики совершили профессиональный подвиг, а их отвага достойна самого искреннего уважения.

Мир

Еврокомиссия сообщила, что для Украины нет кратчайших путей вступления в ЕС

Быстрота вступления Киева в Евросоюз будет зависеть от реализации реформ на территории страны

Читать полностью

Экс-советник Кучмы: политика Киева в отношении фронта зашла в тупик

Украина может провести контрнаступление

Читать полностью

Общество

Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье

Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

Читать полностью

Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии

Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"

Читать полностью

Новости