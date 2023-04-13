На территории Псковской области прошла торжественная церемония награждения врачей, вернувшихся из двухмесячной командировки в Луганскую Народную Республику, где они проводили десятки сложных операций.
Среди медработников, получивших почетные грамоты губернатора региона Михаила Ведерникова - медсестры, онкологи, анестезиологи и инфекционисты, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.
"Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил медицинских работников региона за спасение жизни и сохранение здоровья граждан РФ на территории Луганской Народной Республики. Торжественное мероприятие прошло в четверг в правительстве области"
Губренатор также отметил, что было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях". Медики совершили профессиональный подвиг, а их отвага достойна самого искреннего уважения.
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