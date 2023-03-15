Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не рассматривает вариант с переходом в Совет Федерации, передает РИА "Новости".
По словам источника, близкого к окружению политика, после завершения контракта с Росгвардией Прилепин планирует вернуться к политической деятельности, и речь не о почетном месте в Совфеде, а про "значительно более активные и действенные позиции".
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В свете этого инцидента администрация Белого дома попросила Россию действовать осторожно.
Россия держит за рубежом порядка $80 млрд, полученных в прошлом году от продажи сырья
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