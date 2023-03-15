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  • Опубликована сегодня в 17:46

Прилепин возвратится в большую политику после завершения контракта с Росгвардией

Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не рассматривает вариант с переходом в Совет Федерации, передает РИА "Новости".

По словам источника, близкого к окружению политика, после завершения контракта с Росгвардией Прилепин планирует вернуться к политической деятельности, и речь не о почетном месте в Совфеде, а про "значительно более активные и действенные позиции".

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