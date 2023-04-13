Польша запросила у Германии официальное разрешение на экспорт истребителей МиГ-29 в Украину, ранее находившихся на вооружении ГДР.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив себе экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.

Речь идет о тех истребителях МиГ-29, которые были переданы Германией в прошлые годы. Правительство Германии ранее заявляло, что не получало запросов от Польши или Словакии относительно согласования поставок истребителей.