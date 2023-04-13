Россия и страны Запада находятся в режиме военного времени и ведут тотальную информационную войну. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков на одной из радиоплощадок Москвы.
Так он отметил, что в последнее время стал отчетливо виден "гнойный нарыв геополитики", с которым Россия активно борется.
По словам Пескова, и Россия, и страны Запада активно вовлечены в информационные действия, такие как запуск дезинформации и ограничение информационных потоков из-за рубежа в рамках протоколов работы с СМИ, установленных НАТО.
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