Россия и страны Запада находятся в режиме военного времени и ведут тотальную информационную войну. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков на одной из радиоплощадок Москвы.

Так он отметил, что в последнее время стал отчетливо виден "гнойный нарыв геополитики", с которым Россия активно борется.

По словам Пескова, и Россия, и страны Запада активно вовлечены в информационные действия, такие как запуск дезинформации и ограничение информационных потоков из-за рубежа в рамках протоколов работы с СМИ, установленных НАТО.