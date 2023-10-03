Вашингтон продолжает предоставление пакетов военной помощи Украине с сохранением обычного темпа — примерно раз в две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

Представитель американского министерства обороны добавила, что на данный момент Пентагон не имеет возможности объявить о поставках тактических ракет ATACMS в Киев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пентагон располагает еще "несколькими миллиардами долларов" на помощь Киеву. Однако он подчеркнул, что для продолжения оказания помощи Украине со стороны администрации Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен одобрить дополнительное финансирование.﻿