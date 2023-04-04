Пентагон объявил о новой партии партии боеприпасов, вооружений и военной техники, которая вошла в очередной пакет американской военной помощи Украине стоимостью 2,6 млрд долларов.
Как отмечается в сообщении военного ведомства США, часть вооружений и техники на сумму 500 миллионов долларов будет взята из запасов Вооруженных сил США, а еще 2,1 миллиарда будут выделены на новые закупки.
Среди передаваемых боеприпасов будут зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды различного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия, которые передадут в Киев.
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