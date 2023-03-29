Зеленский пожаловался на западных партнеров

Западные союзники направили в зону спецоперации неисправную систему противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, одна из стран коллективного Запада направила нерабочую систему ПВО, поэтому украинцам "приходилось снова и снова ее менять". При этом Зеленский не уточнил, какая именно страна осуществила поставку бракованной системы.

Также украинский президент отметил, что ряд образцов оружия, которое западные страны пообещали направить, в том числе батареи ПВО Patriot, пока не поступили в украинские войска.

Западные системы противовоздушной обороны включают в себя широкий спектр систем, разработанных для обнаружения, отслеживания и уничтожения воздушных целей. Например, система Patriot была создана в 1970-х годах и успешно использовалась во время Персидской войны и в последующих конфликтах.