Пашинян готов подать в отставку ради нормализации ситуации в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность уйти в отставку, если это будет способствовать нормализации ситуации в стране. Он сделал это заявление в среду, 4 октября. На фоне продолжающихся протестов в Ереване, которые подпитываются ситуацией в Нагорном Карабахе, где высоки антиправительственные настроения, Пашинян столкнулся с критикой со стороны демонстрантов. Он признал, что из разных кругов раздавались призывы совершить государственный переворот в Армении.



Кроме того, стало известно, что оппозиция в Армении планирует создать национальный комитет с целью отстранения премьер-министра от власти.