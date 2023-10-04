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  • Опубликована сегодня в 17:14

Пашинян готов подать в отставку ради нормализации ситуации в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность уйти в отставку, если это будет способствовать нормализации ситуации в стране. Он сделал это заявление в среду, 4 октября. На фоне продолжающихся протестов в Ереване, которые подпитываются ситуацией в Нагорном Карабахе, где высоки антиправительственные настроения, Пашинян столкнулся с критикой со стороны демонстрантов. Он признал, что из разных кругов раздавались призывы совершить государственный переворот в Армении.


Кроме того, стало известно, что оппозиция в Армении планирует создать национальный комитет с целью отстранения премьер-министра от власти.

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