Папа римский Франциск впервые с начала спецоперации приедет с официальным визитом в Россию
Понтифик посетить парк Дальневосточные Леопарды во Владивостоке, где проживает "Мартин Фьерро" — леопард, которому глава католической церкви лично придумал прозвище в честь известного аргентинского мифического персонажа.
Визит Понтифика должен состоятся по пути Папы из Монголии весной этого года. Франциск выполняет ключевую роль в налаживании диалога между Россией и странами НАТО, передает Telegram-канал RuTalks.
Предполагается, что сам факт визита Папы привлечет внимание мира к России и станет началом выхода Москвы из информационной изоляции.
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