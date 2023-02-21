Папа римский Франциск впервые с начала спецоперации приедет с официальным визитом в Россию

Понтифик посетить парк Дальневосточные Леопарды во Владивостоке, где проживает "Мартин Фьерро" — леопард, которому глава католической церкви лично придумал прозвище в честь известного аргентинского мифического персонажа.

Визит Понтифика должен состоятся по пути Папы из Монголии весной этого года. Франциск выполняет ключевую роль в налаживании диалога между Россией и странами НАТО, передает Telegram-канал RuTalks.

Предполагается, что сам факт визита Папы привлечет внимание мира к России и станет началом выхода Москвы из информационной изоляции.