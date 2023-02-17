Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты, происходящие в других государствах и не поставлял вооружения на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности", — подчеркнула Балоч.

Она добавила, что Исламабад может предоставить оружие только в том случае, если получит основательные гарантия того, что его после использования не передадут третьим странам. Балоч отметила, что это касается и конфликта на Украине.

Ранее Economic Times написала, что Пакистан якобы отправил Украине более 10 тысяч снарядов для РСЗО "Град".