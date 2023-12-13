Роскомнадзор объявил о начале противодействия поисковому роботу GPTBot от OpenAI, предупредив российские хостинг-провайдеры о его потенциальной угрозе. В письме отмечается, что бот способен анализировать интернет-страницы, собирать данные об уязвимостях ресурсов и другую чувствительную информацию.
Ведомство рекомендует выявлять и блокировать бота.
OpenAI запустила GPTBot в августе для сканирования веб-ресурсов и сбора данных, используемых для улучшения нейросети. Информация о несанкционированном сборе данных вызвала критику, и компания опубликовала инструкции по ограничению доступа бота. Эксперты предупреждают, что запрет алгоритмов подобного рода может привести к использованию других методов сбора данных, включая маскировку роботов, сообщает News.Ru.
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