Наибольшее количество гостей за последние десятилетия — около 7,2 миллиона человек — посетили крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест", который проходил в Мюнхене, на юге Германии, с 16 сентября по 3 октября. Последний раз такой результат был достигнут в 1985 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора фестиваля Клеменса Баумгертнера.

Среди гостей текущего "Октоберфеста" можно выделить таких знаменитостей, как английский футболист и нападающий "Баварии" Гарри Кейн и актер Арнольд Шварценеггер.

Мюнхенский фестиваль приносит городу значительные доходы, суммирующиеся от 1 до 1,2 миллиардов евро во время его проведения. Эта сумма включает в себя выручку от продажи пива, закусок, и сувениров, а также доходы от гостиниц и оплату такси.﻿