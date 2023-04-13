Согласно данным вторичных источников, страны ОПЕК выполнили соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 182%. Такой показатель за март текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные апрельского доклада международной организации.
"Общий объём добычи нефти 13 стран ОПЕК в марте 2023 года составил в среднем 28,8 млн баррелей в сутки, что на 86 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце"
Добыча нефти в основном выросла в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии.
Ранее председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств - членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.
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