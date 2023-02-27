Механизм изучения чрезвычайного происшествия на "Северной потоке" должен быть предоставлен ООН, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что у Международной межправительственной организации есть все шансы стать неплохой площадкой для такого расследования.
"Когда дело доходит до всей этой сложной обстановки в сфере безопасности, я считаю, что ООН должна играть здесь более значительную роль. Потому что ООН - это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, потому что все здесь"
Как говорит политик, "под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом". Именно поэтому стоит отдать дело в руки международной организации, только если та сможет обеспечить хорошуюю структуру для "разбирателства".
Напомним, что Россия добивается создания генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования произошедшего. Москва подготовила соответствующий проект резолюции Совета Безопасности.
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