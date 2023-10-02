Суд ООН может принять решение по иску Украины против РФ в течение 6 месяцев

Решение по рассмотрению иска Украины против России, поданного в феврале 2022 года и связанного с проведением специальной военной операции (СВО), может быть принято в течение шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Международного суда ООН в Гааге, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.
Суд ООН провел слушания по иску Украины против России с 18 по 27 сентября 2022 года. Иск касается нарушения конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Россия представила шесть возражений, заявляя о неприемлемости иска и отсутствии юрисдикции у суда для его рассмотрения.
"Мы не можем точно сказать, когда ожидать принятия решения. Однако, как правило, решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний", — сообщили в пресс-службе.
Украина подала иск в Международный суд ООН 26 февраля 2022 года после начала российской спецоперации. Российские власти отвергают обвинения, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и заявил, что Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
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