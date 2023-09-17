В Ливане рассмотрят иск против японских топ-менеджеров Nissan

Ливанская прокуратура начнет рассмотрение судебного иска Карлоса Гона, бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, против японских топ-менеджеров Nissan в понедельник, сообщает телеканал Al Jazeera.

Карлос Гон, который находится в настоящее время в Ливане после своего бегства из Японии, намерен потребовать 1,1 миллиарда долларов у 12 высших руководителей японской компании. Его обвинения включают клевету, диффамацию и фальсификацию доказательств. Гон заявил, что предстоит "долгая борьба, чтобы истина победила", после того как его адвокаты представили документы в прокуратуру 18 мая. Он также выразил намерение "восстановить свою репутацию".

Гон был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года и обвинен в финансовых нарушениях, включая утаивание доходов, злоупотребление доверием и незаконное расходование средств компании. Следствие утверждало, что он не должным образом декларировал свою компенсацию в размере 9 миллиардов иен (более 80 миллионов долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.

В апреле 2019 года Гон был освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест за залог. В конце декабря того же года он нелегально покинул Японию при содействии двух американцев на частном самолете, направляясь из Осаки в Стамбул и далее в Бейрут. Его переправили через международный аэропорт без досмотра, спрятав в ящике для звуковой аппаратуры.

На пресс-конференции, которая состоялась 8 января 2020 года в Бейруте, Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство Nissan в сговоре против него, заявив, что он является жертвой политического преследования, и выразил критику в адрес японской судебной системы. С тех пор Гон не покидал Ливан из-за международных ордеров на его арест, выданных по требованию японских и французских властей.