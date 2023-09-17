Бывший главный аналитик МИД Японии и приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато выразил обеспокоенность тем, что Украина не предоставляет достоверные данные о численности своего населения и подчеркнул, что украинцы как народ находятся "под угрозой исчезновения", — сообщает Nihon Keizai.

Сато назвал "ужасными прецедентами" случаи, когда украинцы вынуждены давать взятки чиновникам, чтобы избежать отправки на фронт. Он также отметил, что на Украине проводилась лишь одна перепись населения после обретения независимости в 2001 году, и с тех пор судьба этих данных остается неизвестной и считается государственной тайной.

Досися Сато подчеркнул, что точной информации о численности населения Украины у него нет. Например, если в 1991 году на Украине проживало 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов, в то время как в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов.

Сато также отметил, что на Украине снизился коэффициент эффективности воспроизводства населения до 0,7, что свидетельствует о серьезной угрозе исчезновения украинского народа. Он подчеркнул сложность ситуации.

Аналитический ресурс "Опендатабот" также отметил в июле, что рождаемость в Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости страны.