Замораживание спроса и рост цен на жилье приведут к снижению темпов и объемов выдаваемых новых кредитов. В новой реальности получить кредит, даже по выбранным программам, смогут только заемщики с достаточным уровнем накоплений и низкой финансовой нагрузкой, считает ведущий эксперт по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

Кроме того, у тех, у кого нет стабильной работы и дохода, меньше шансов получить одобрение. В 2024 году банки будут тщательно анализировать доходы потенциальных заемщиков. Проблемы могут возникнуть и из-за недостаточной оплаты – менее 20%.

Однако, чтобы помочь гражданам улучшить условия жизни в России, предлагается множество специальных программ поддержки. Они могут смягчить условия отдельных категорий заемщиков.

Эксперт предлагает заемщикам, которые уже получили одобрение на сделку, не терять времени и срочно приобретать недвижимость по старым условиям. Она предупреждает, что появление на рынке льготных программ с субсидированием от застройщика может привести к усилению роста цен на первичное жилье. Одновременно с этим, аналитик напоминает заемщикам, планирующим построить свое собственное жилье, о том, что они все еще имеют хорошие возможности воспользоваться госпрограммами.

В отличие от других льготных предложений, условия по льготной ипотеке на земельные участки в банках пока остаются прежними.

"Если вы нашли хороший вариант на вторичном рынке, не стоит бояться оформлять ипотеку – в дальнейшем ее можно будет рефинансировать. Переплата за высокую ставку до рефинансирования может сгладиться выросшей стоимостью объекта недвижимости", – отмечает Солдатенкова.

Эксперт также рекомендует будущим покупателям жилья рассмотреть альтернативные варианты, помимо ипотеки. К ним относятся покупка через жилищную кооперацию, лизинг недвижимости, рассрочка от продавца, исламская ипотека, которая успешно применяется в некоторых регионах, а также специальные программы субсидирования жилья через бюджеты регионов или конкретных предприятий-работодателей.

Однако, по мнению эксперта, в условиях невысокой динамики реальных располагаемых доходов населения и растущей инфляции, ипотека все же остается предпочтительным вариантом для большинства россиян.