Бывший президент США Дональд Трамп примет торговые меры для Европейского Союза (ЕС), если победит на президентских выборах в США в ноябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейская комиссия (ЕК) приступила к изучению возможных последствий заявления господина. Трамп в Белом доме также готовит план действий, если такое произойдет. Контакты Блумберга в ЕС привлекают внимание к тому, что стиль Дональда Трампа становится все более агрессивным, европейским странам следует подготовиться, пояснил высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом подготовки.

Стоит отметить, что Брюссель рассматривает ответ на любые торговые ограничения, которые может принять Белый дом. Европейская комиссия начала подготовку оценки последствий ноябрьских выборов, уделяя особое внимание сценарию, в котором Трамп выйдет победителем, по словам высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с этим вопросом.

В настоящее время Дональд Трамп является безусловным фаворитом на праймериз Республиканской партии США и, скорее всего, будет избран президентом страны. Единственным серьезным конкурентом бывшего президента среди оставшихся кандидатов в гонке является бывший посол США в ООН Никки Хейли, но она пока сильно отстает от Дональда Трампа. Кроме того, г-жа Хейли накануне проиграла праймериз в Неваде в очереди «против всех кандидатов» (имя г-на Трампа не было в бюллетенях для голосования в этом штате).