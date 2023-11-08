Столтенберг призвал Венгрию ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал венгерский парламент ратифицировать заявление Швеции в НАТО "без задержки". Он сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии Каталином Новаком.

Венгрия ранее выразила свою поддержку заявлению членства Швеции и Столтенберг подчеркнул важность парламентской ратификации Венгрии. Спикер венгерского парламента Ласло Кевин также выразил необходимость поддержки просьбе Швеции присоединиться к НАТО.