Столтенберг призвал Венгрию ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал венгерский парламент ратифицировать заявление Швеции в НАТО "без задержки". Он сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии Каталином Новаком.
Венгрия ранее выразила свою поддержку заявлению членства Швеции и Столтенберг подчеркнул важность парламентской ратификации Венгрии. Спикер венгерского парламента Ласло Кевин также выразил необходимость поддержки просьбе Швеции присоединиться к НАТО.
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