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  • Опубликована сегодня в 16:57

Эксперт назвал основную проблему НАТО после расширения за счет Восточной Европы

Вступление стран Восточной Европы в состав НАТО негативно сказалось на обороноспособности альянса, так как новые члены не смогли модернизировать свои устаревшие арсеналы. Об этом заявил эксперт в области безопасности Джордан Прескотт в своей статье для The American Conservative.

По мнению автора, во время первой волны вступления в НАТО стран бывшего Варшавского договора основные трудности были связаны с необходимостью высоких расходов на обновление техники и оружия, совместимых с вооружением западных стран. При этом большая часть затрат должна была лечь на плечи новых членов альянса.

"Тем не менее, расширение состоялось, но к 2023 году альянс так и не достиг полной совместимости вооруженных сил всех своих членов западного блока", — подытожил специалист, передает РИА "Новости".

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал опасения относительно вступления стран Восточной Европы в НАТО. В частности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, Путин критически отозвался о планах расширения военного блока и размещения на востоке Европы американской противоракетной обороны.

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