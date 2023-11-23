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Мурманская область вводит режим повышенной готовности из-за увеличения числа беженцев
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  • Опубликована сегодня в 10:55

Мурманская область вводит режим повышенной готовности из-за увеличения числа беженцев

На границе в пункте "Салла" отмечается увеличение числа иностранных граждан. Ночью 23 ноября их количество достигло примерно 400 человек, и лишь 50 из них были пропущены в Финляндию. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился этой информацией в своем телеграм-канале ночью 23 ноября.

Власти вводят режим повышенной готовности и принимают дополнительные меры безопасности для предотвращения нарушений правопорядка. Состоялось заседание регионального оперштаба.

"В связи с этим было принято решение ввести режим повышенной готовности в Мурманской области и предпринять ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей", — подчеркнул Чибис.

Губернатор напомнил, что Финляндия закрыла все пограничные пункты пропуска с Россией, кроме "Райа-Йоосеппи" — МАПП "Лотта" на границе с Мурманской областью. Это решение, по словам Чибиса, приведет к увеличению числа иностранных граждан, желающих пройти через территорию Мурманской области для въезда в страну НАТО.

К ночи 22 ноября у пограничного пункта "Салла" скопилось 300 беженцев, ожидающих возможности въезда в Финляндию при температуре до минус 20 градусов. Чибис подчеркнул, что регион предпринимает все необходимые меры, чтобы не оставлять этих людей "на снегу, в поле".

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