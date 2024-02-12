В январе злоумышленники сообщили бывшему начальнику из Центрального аппарата Министерства обороны СССР, что его банковские счета были взломаны, а кровные накопления находятся в опасности. Пенсионер испугался и согласился на все предлагаемые условия. Мошенники, которые по классике представились высокопоставленными "силовиками" и "сотрудниками банка", смогли запугать мужчину. Он снял все сбережения со счетов и отдал их курьерам. В общей сумме злоумышленникам удалось заполучить обманным путем более 49,9 млн рублей.
Выяснилось, что иногда мошенники были щедрыми, поэтому услужливо вызывали такси до финансовых учреждений. В какие-то дни, напротив, настроение жуликов было хорошим, и они цинично назначали встречи рядом со зданием Генпрокуратуры и посольства Мадагаскара. Полиция уже установила причастных к преступлению и смогла оперативно вычислить четверых мошенников. Суд заключил их под стражу.
Дело находится на особом контроле столичной прокуратуру. Преступникам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им грозит срок до 10 лет лишения свободы.
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