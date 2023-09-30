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  • Опубликована сегодня в 22:02

На МКАДе столкнулись четыре автомобиля

На 36-м километре МКАД произошло столкновение четырех автомобилей, как сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города.

"ДТП с участием четырех автомобилей случилось на внешней стороне 36-го км МКАД (после развязки с улицей Павла Фитина). На данный момент оперативные службы города находятся на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Подробности и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по трём полосам.

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