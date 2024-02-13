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Временная приостановка фондового рынка Мосбиржи
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  • Опубликована сегодня в 17:05

Временная приостановка фондового рынка Мосбиржи

Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке.

Ранее во вторник на Московской бирже прервались торги. Теперь они снова возобновились.

К 15:57 по московскому времени индекс московской биржи повысился на 0,2 процента, но когда работа была временно приостановлена, индекс прибавлял 0,19 процентов.

Сама приостановка произошла из-за сбоя системы на главном сервере Московской биржи. Сейчас система работает исправно, поэтому торги снова возобновились.

Остальные рынки Московской биржи (валюта, драгоценные металлы, кредитные операции и др.) работают стабильно и без перебоев.

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