Священнослужители одного из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оказались заложниками монастырских стен: незивестные, притворившись работниками заповедника, заперли монахов. Об этом заявили в союзе православных журналистов.

"В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно"