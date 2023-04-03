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  • Опубликована сегодня в 15:49

Монахи Киево-Печерской лавры запреты в стенах монастыря

Священнослужители одного из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оказались заложниками монастырских стен: незивестные, притворившись работниками заповедника, заперли монахов. Об этом заявили в союзе православных журналистов.

"В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно"

На место происшествия выехала полиция, священникам помогли выбраться.

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