Вашингтон обеспокоен попытками России дестабилизировать молдавское правительство. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен послеа встречи с президентом Молдавии Майей Санду на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы поддерживаем очень важные реформы, которые проводит президент и правительство. В то же время мы глубоко обеспокоены попытками дестабилизировать правительство, которые идут со стороны России. Мы ценим усилия Молдавии для защиты от этого", — отметил Госсекретарь, передает РИА "Новости".
"Мы говорили о проблемах безопасности, с которыми сталкивается регион, а также об усилиях, предпринимаемых кишиневскими властями для укрепления верховенства закона, модернизации экономики и обеспечения безопасности наших граждан", — прокомментировала встречу Санду.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, Россия второй год подряд не принимает в ней участие, вопреки словам ряда политиков о том, что выстраивание системы безопасности невозможно без диалога с Москвой.
Битва за Артемовск: Западные эксперты утверждают, что ВСУ скоро оставят город
Взятие Артемовска заставит ВСУ отступить на другую линию обороны.
Американские СМИ: Москва эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя
Западные СМИ постоянно говорят о победе ВСУ в противостоянии с российской армией, но на самом деле ситуация на фронте складывается совсем не в пользу Киева.
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ
Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.