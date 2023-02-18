Блинкен обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Молдавии

Вашингтон обеспокоен попытками России дестабилизировать молдавское правительство. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен послеа встречи с президентом Молдавии Майей Санду на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы поддерживаем очень важные реформы, которые проводит президент и правительство. В то же время мы глубоко обеспокоены попытками дестабилизировать правительство, которые идут со стороны России. Мы ценим усилия Молдавии для защиты от этого", — отметил Госсекретарь, передает РИА "Новости".

"Мы говорили о проблемах безопасности, с которыми сталкивается регион, а также об усилиях, предпринимаемых кишиневскими властями для укрепления верховенства закона, модернизации экономики и обеспечения безопасности наших граждан", — прокомментировала встречу Санду.